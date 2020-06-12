شكرا لقرائتكم خبر عن وزير ألمانى: اقتصاد البلاد يشهد بوادر تطورات إيجابية في بعض القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير اليوم الجمعة، إن البلاد ترى أولى المؤشرات المشجعة في بعض قطاعات الأعمال، لكن الاقتصاد سيستغرق على الأرجح حتى 2022 للعودة إلى الوضع الذي كان عليه قبل ضربة فيروس كورونا.

وأضاف ألتماير في مؤتمر صحفي "في بعض القطاعات، نلحظ بعض التطورات التي تبعث على التفاؤل، لكن الأمر سيستغرق أسابيع وشهورا كثيرة أخرى لحين التغلب على جميع تبعات جائحة كورونا".