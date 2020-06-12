شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع مدعوماً بانتعاش النفط مجدداً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل انتعاش سوق الخام العالمي مرة أخرى الأمر الذي يدعم بدوره العملات المرتبطة بهذه السلعة.



وكان البنك الدولي قد توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 5.2% في العام الجاري بسبب أزمة فيروس "كورونا".

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وفي سوق الخام، انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 36.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 36.9 دولار وأقل سعر عند 34.4 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 0.7% إلى 38.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 39.4 دولار وأقل سعر عند 37.01 دولار.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 16:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7353، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7394 وأقل سعر عند 0.7317.