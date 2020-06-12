شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات صادرة عن مسح مشترك بين جامعة "ميتشيجان" ووكالة "رويترز" ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري في ظل استمرار إجراءات إعادة فتح الاقتصاد.



وارتفع مؤشر ثقة المستهلك إلى 78.9 نقطة في يونيو/حزيران من 72.3 نقطة في مايو/أيار بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر إلى 75 نقطة.



وتجدر الإشارة إلى أن رئيس البنك المركزي "جيروم باول" أكد على وجود عدم يقين إزاء مستقبل الاقتتصاد الأمريكي مع استمرار تداعيات فيروس "كورونا".