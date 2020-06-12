شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: اليورو يهاجم الدعم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بسلبية قوية ليكسر مستوى 1.1270 ويحاول الثبات دونه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط، في طريقه لزيارة مستوى 1.1170، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 1.1270 مطلوب لتأكيد استمرار الانخفاض خلال الجلسات القادمة.

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