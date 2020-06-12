أسعار الذهب بالأسواق المصرية تسجل أعلي مستوي في تاريخها

كتب: ضياء السقا

حققت أسعار الذهب في الاسواق المصرية، أعلي مستوي في تاريخها، حيث سجل عيار 21 الأكثر تداولا، مساء الجمعة، 780 جنيها، للجرام.

وعالميا، ارتفع السعر العالمي للذهب، إلي 1742 دولارا مع اقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس.

وكانت أسعار الذهب في مصر قد سجلت مستويات تاريخية، مؤخرا، حيث وصل عيار 21 لـ 775 جنيها.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات..

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وجاء متوسط أسعار الذهب الجمعة في الأسواق المصرية، كالتالي:

عيار 18 بـ 668.55 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 780 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 891.40 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 6240 جنيهات

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.