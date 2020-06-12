شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يواصل الارتفاع لكنه يظل أدنى مستوى 2000 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعودة المستثمرين للطلب على أصول المخاطرة كالمعادن الصناعية والعزوف عن الملاذ الآمن.



وتلقى البلاديوم مؤخرا بعض الدعم من أنشطة إعادة فتح الاقتصادات في الولايات المتحدة ودول العالم الأمر الذي يعني بدوره استئناف أنشطة صناعية والطلب على السلع والمعادن.

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لكن عدم اليقين تسيد الموقف أمس في الأسواق عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بأن هناك ضبابية حيال الاقتصاد الأمريكي في ظل أزمة فيروس كورونا حتى على الرغم من صدور بيانات الوظائف القوية.



وفي سسياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.9 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.7% إلى 1961.1 دولار للأوقية، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر عند 1963.1 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1919.2 دولار.