شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يرتفع بنحو 700 نقطة في بداية التعاملات ويعوض جزءاً من خسائر الأمس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الجمعة معوضة جزءا من الخسائر التي تكبدتها بالأمس.



وعاود المستثمرون التركيز على إجراءات إعادة فتح الاقتصاد، وهو أمر إيجابي للاقتصاد الألأمريكي الذي يتجه نحو الركود.



كان الاحتياطي الاتحادي قد كشف عن توقعاته بعدم رفع الفائدة قبل عام 2022 كما توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 6.5% خلال العام الجاري.

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وأعرب رئيس البنك المركزي "جيروم باول" عن عدم يقينه إزاء مستقبل الاقتتصاد الأمريكي مع استمرار تداعيات فيروس "كورونا".



من ناحية أخرى، أظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر أسعار الواردات بنسبة 1% خلال مايو/أيار في حين توقع محللون ارتفاعا بنسبة 0.6%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.8% (ما يعادل 715 نقطة) إلى 25835 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 2.1% (ما يعادل 201 نقطة) إلى 9694 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 2.1% (ما يعادل 65 نقطة) إلى 3066 نقطة.