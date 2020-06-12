الاقتصاد

وول ستريت تقفز عند الفتح بعد تراجع حاد فى الجلسة السابقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية، على ارتفاع قوى اليوم الجمعة، بعد يوم من تسجيلها أكبر انخفاض فى يوم واحد فى نحو ثلاثة أشهر، بفعل مخاوف إزاء ظهور حالات جديدة مصابة بفيروس .

 

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعى 531.25 نقطة، أو ما يعادل 2.11 بالمئة إلى 25659.42 نقطة.

 

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وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 68.94 نقطة، أو ما يعادل 2.30 بالمئة إلى 3071.04 نقطة. 

 

وربح المؤشر ناسداك المجمع 223.14 نقطة أو ما يعادل 2.35 بالمئة إلى 9715.87 نقطة.

 

 

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