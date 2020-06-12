شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تقفز عند الفتح بعد تراجع حاد فى الجلسة السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية، على ارتفاع قوى اليوم الجمعة، بعد يوم من تسجيلها أكبر انخفاض فى يوم واحد فى نحو ثلاثة أشهر، بفعل مخاوف إزاء ظهور حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعى 531.25 نقطة، أو ما يعادل 2.11 بالمئة إلى 25659.42 نقطة.

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وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 68.94 نقطة، أو ما يعادل 2.30 بالمئة إلى 3071.04 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 223.14 نقطة أو ما يعادل 2.35 بالمئة إلى 9715.87 نقطة.