شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط على وشك تكبد أول خسارة أسبوعية منذ منتصف أبريل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار النفط العالمية للارتفاع مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة لترتد من أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من التعاملات السوق الأوروبية ، لكنها على وشك تكبد أول خسارة أسبوعية منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي ، بفعل تجدد المخاوف حيال الطلب فى الولايات المتحدة ، خاصة فى ظل تزايد احتمالات حدوث موجة ثانية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ،الأمر الذي من المتوقع أن يؤخر كثيرا تعافي أكبر اقتصاد مستهلك للوقود فى العالم.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.3% إلى مستوي 36.72$ ، من مستوى الافتتاح عند 36.26$، وسجل أدنى مستوي عند 34.53$ الأدنى منذ الأول من حزيران/يونيو الجاري ،وصعد خام برنت بنسبة 2.8% إلى مستوي 38.97$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 37.91$ ، وسجل أدنى مستوي عند 37.03$ الأدنى منذ 29 أيار/مايو الماضي.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 7.5% ،انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 7% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،وبأكبر خسارة يومية منذ 21 نيسان/أبريل الماضي ، بفعل تصاعد مخاوف الطلب فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد كامل تعاملات هذا الأسبوع ،فأسعار الخام الأمريكي منخفضة حتى الآن بنسبة 6% ،والعقود الآجلة لخام برنت بنسبة 7% ، وشك تكبد أول خسارة أسبوعية منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي.

ارتفعت هذا الأسبوع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة ، الأمر الذي زاد من احتمالات حدوث موجة ثانية من تفشي الفيروس التاجي فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت الفترة الأخيرة إعادة فتح الاقتصاد تدريجيا بعد تباطؤ انتشار الوباء ،على آمل حدوث تعافي سريع للاقتصاد الأكبر فى العالم ،والذي يواجه أسوأ ركود منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 ،حسب التوقعات الاقتصادية الأخيرة لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ويخشي خبراء قطاع الصحة حدوث زيادة جديدة فى الإصابات بسبب الاحتجاجات وأعمال العنف التي عمت الولايات المتحدة أخر أسبوعين وتجمع فيها أعداد كبيرة جدا ،ردا على مقتل جورج فلويد.

وفى نفس إطار مخاوف مستويات الطلب الأمريكي ،أظهرت بيانات رسمية لوكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 5.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 5 حزيران/يونيو، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنحو 1.8 مليون برميل.

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وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية الأمريكية إلى حوالي 538.5 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ البدء فى تجميع تلك البيانات فى آب/أغسطس 1982 ، مرتفعا بأكثر من 14% فوق متوسط خمس سنوات ،فى علامة سلبية لمستويات الطلب والاستهلاك فى الولايات المتحدة.

وضغط أيضا على أسعار النفط هذا الأسبوع ، التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي ، و تصريحات السعودية حول عدم تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية.

قال البنك الدولي إنه يتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 5.2% في 2020 ، بسبب جائحة فيروس كورونا ،وهو ما يمثل أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية.

وتوقع مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" يوم الأربعاء إن ينكمش أكبر اقتصاد فى العالم بنسبة 6.5% فى 2020 ،بأسوأ وتيرة ركود منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.

قال السعودية يوم الاثنين أن تخفيضات الإنتاج الطوعية ، والتي بلغت حوالي 1.2 مليون برميل يوميا ،وتضمنت مساهمة من الإمارات والكويت، لن تستمر إلى ما بعد حزيران/يونيو الجاري.

وقفزت أسعار النفط فى مستهل تعاملات هذا الأسبوع لأعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بعدما وافق تحالف "أوبك بلس" رسميا يوم السبت على تمديد تخفيضات قائمة تمثل 10% من الإمدادات العالمية لمدة شهر إضافي حتى نهاية تموز/يوليو المقبل.

وكان التحالف العالمي قد اتفق فى نيسان/أبريل الماضي على خفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميا فى أيار/مايو وحزيران/يونيو ،لتحقيق الاستقرار بالسوق ودعم الأسعار التي انهارت جراء أزمة فيروس كورونا.

وبعد الموافقة على التمديد ،قررت المملكة العربية السعودية "أكبر مصدر للنفط فى العالم" رفع أسعار الخام تسليم تموز/يوليو بأعلى وتيرة فى نحو عشرين عام.