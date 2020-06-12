شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستأنف خسائره قبيل بيانات عن الثقة بالاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ، فى طريقه صوب تكبد رابع خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن مستويات الثقة بالاقتصاد الأمريكي خلال حزيران/يونيو الجاري.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3 % إلى مستوى 96.49 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.81 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.94 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.8% ، فى أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، ليرتد بقوة من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 95.72 نقطة المسجل فى اليوم السابق.

دعم عمليات التعافي، نشاط عمليات شراء العملة الأمريكية بسبب مخاوف نقص السيولة، بعد هبوط واسع فى معظم أسواق الأسهم العالمية.

تكبدت الأسهم الأوروبية و الأمريكية يوم الخميس أكبر خسارة يومية منذ منتصف آذار/مارس الماضي ، بفعل التوقعات القاتمة للاقتصاد الأمريكي ،وتصاعد احتمالات اندلاع موجة ثانية من فيروس كورونا فى الولايات المتحدة.

أبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء على أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير يذكر عند نطاق ما بين الصفر و 0.25% ، طبقا لمعظم التوقعات بالأسواق المالية ،وجدد تعهده بمواصلة تقديم دعم استثنائي للاقتصاد فى مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

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وقال المركزي الأمريكي إن أزمة الصحة العامة الحالية ستضغط بشكل كبير على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم فى المدى القصير، وتشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية فى المدى المتوسط.

وفى أول توقعات اقتصادية للاحتياطي الاتحادي هذا العام ، توقع المركزي الأمريكي ركود الاقتصاد الأكبر فى العالم بنسبة 6.5% فى 2020 ،بأسوأ وتيرة ركود منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 ،وأكد على بقاء أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير لنهاية 2022 على الأقل.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إن الطريق سيكون طويلا للتعافي من الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا ،وأضاف نحن لا نفكر حتى فى دراسة متى يتم رفع أسعار الفائدة.

وعلى صعيد تعاملات كامل الأسبوع الجاري، فمؤشر الدولار الأمريكي منخفضا حتى الآن بنسبة 0.5% ، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة أسبوعية على التوالي ، حيث لا تزال مستويات الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار ضعيفة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، بيانات هامة عن مستويات ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي خلال الشهر الجاري ،والتي توضح مدي حالة الرضا حيال خطوات الحكومة الأمريكية فى إعادة تشغيل الأنشطة الاقتصادية فى البلاد وتخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

وبحلول الساعة 14:00 غرينتش تصدر القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميتشغان لقياس ثقة المستهلكين خلال حزيران/يونيو المتوقع 75 نقطة ،وسجل المؤشر مستوى 72.3 نقطة فى أيار/مايو.