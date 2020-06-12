شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية على وشك تكبد أول خسارة أسبوعية فى شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لترتد بقوة من أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من جلسة الأمس ، فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، لكنها على وشك تكبد أول خسارة أسبوعية فى شهر ،بفعل توقعات البنك الفيدرالي الاتحادي القاتمة للاقتصاد الأمريكي ، ومخاوف حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.1% حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش ،أنهي المؤشر جلسة الخميس منخفضا بنسبة 4.1% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند 353.07 نقطة.

وتعد خسارة الأمس الأكبر الأسوأ منذ يوم 12 آذار/مارس الماضي، بفعل تسارع عمليات البيع المفتوحة، تحت تأثير توقعات البنك الفيدرالي الاتحادي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة ليرتد بقوة من أدنى مستوى فى أسبوعين ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الخمس جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع صناعة ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 2% ، بفضل انتعاش معظم أسهم القطاع بعد موجة من الخسائر.

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وعلى صعيد كامل جلسات الأسبوع ،فقد مؤشر ستوكس أوروبا 600 حتى الآن نسبة 4.75% ، على وشك تكبد أول خسارة أسبوعية فى شهر ، بفعل تراجع مستويات المخاطرة لدى المستثمرين.

توقع البنك الفيدرالي الاتحادي يوم الأربعاء انكماش أكبر اقتصاد فى العالم بمعدل 6.5% فى 2020 ،بأسوأ وتيرة ركود منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 ،متوقعا العودة إلى مسار الانتعاش الاقتصادي خلال 2021 وتسجيل نمو بمعدل 5%.

وقال رئيس البنك "جيروم باول" إن الطريق سيكون طويلا للتعافي من الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا ،وأضاف نحن لا نفكر حتى فى دراسة متى يتم رفع أسعار الفائدة.

أبلغت العديد من الولايات الأمريكية عن ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بعد إعادة فتح الاقتصاد ،الأمر الذي جدد مخاوف احتمالات اندلاع موجة ثانية للفيروس التاجي ، تؤخر كثيرا تعافي أكبر اقتصاد فى العالم.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 1.7% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 5.9% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،وبأكبر خسارة يومية منذ 16 آذار/مارس الماضي ، بفعل مخاوف موجة إصابات جديدة بفيروس كورونا.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.3% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.7% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بحوالي 0.8% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 1.0%.