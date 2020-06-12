شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 12-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ترتد تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي صعوداً بشكل ملحوظ بعد الارتكاز على دعم القناة الرئيسية الصاعدة، تحفّزه إشارة التقاطع الإيجابي التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الارتفاع بقية اليوم، والذي يستهدف مستويات 0.6925 ثم 0.7000 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 0.6810 لاستمرار الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6770 والمقاومة 0.6925
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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