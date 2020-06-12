شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 12-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت كسراً أولية لمستوى 37.86 لكنه يعود للتداول فوقه، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% الذي يتواجد عند 34.44، في حين يمثّل الثبات فوق 37.86 مفتاح إيجابي أولي لمحاولة استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 35.50 والمقاومة 39.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط