شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 12-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقترب سعر النفط من اختبار 37.05 بعد الانخفاض الذي شهده هذا الصباح ويحافظ على ثباته دونه، لتبقى التوقعات بالاتجاه الهابط قائمة بقية اليوم، والطريق مفتوح أمام زيارة مستوى 32.40 الذي يمثّل هدفنا السلبي التالي، مع التذكير بأن السعر يتأثر بنموذج القمة المزدوجة الذي تظهر ملامحه بالصورة، بينما يمثّل الثبات دون 37.05 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 33.00 والمقاومة 37.05

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط