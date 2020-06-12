شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 12-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالتذبذب عند عند القناة الرئيسية الصاعدة، بينما يتحرك مؤشر ستوكاستيك عند مناطق التشبع في البيع، وطالما أن السعر فوق 17.10، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، مع التذكير بأننا بانتظار اختراق 18.20 لتعزيز فرص التوجه نحو هدفنا الإيجابي الرئيسي عند 18.93.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.30 والمقاومة 18.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد