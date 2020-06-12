شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 12-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب محاولات جديدة لاختراق خط المقاومة اللحظي، ويحصل على إشارة تقاطع إيجابي من خلال مؤشر ستوكاستيك تدعم فرص استمرار الارتفاع بقية اليوم، ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً للجلسات القادمة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي الأول يتواجد عند 1765.00، مع الانتباه إلى أن كسر 1724.00 قد يجبر السعر على اختبار الدعم الأهم عند 1691.90 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1710.00 والمقاومة 1760.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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