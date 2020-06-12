شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 12-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ميلاً صاعداً ليحاول اختراق المتوسط المتحرك 50، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، ويجري اختباراً للمقاومة المحورية 1.2620، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، بانتظار كسر 1.2515 لتأكيد الاندفاع نحو 1.2304 كمحطة تالية. نذكر بأن اختراق 1.2620 سيدفع السعر للتحول نحو الارتفاع وزيارة مستوى 1.2777 مبدئياً. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2460 والمقاومة 1.2650 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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