شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 12-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بإيجابية ليبتعد عن الدعم المحوري 1.1270 ويتجه نحو اختبار المقاومة 1.1350، وكما أشرنا صباحاً، تمثّل هذه المستويات مفاتيح الاتجاه التالي، حيث يحتاج السعر لاختراق أحدها لتحديد وجهته التالية بشكل أدق، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن.

وللتعرف على تفاصيل المستويات المذكورة والأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1200 والمقاومة 1.1380

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير