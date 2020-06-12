الحكومة ترد على منح وزارة السياحة رحلات حج مجانية

كتب: ضياء السقا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل للترويج عن رحلات حج مجانية مقدمة من وزارة السياحة.

وقال المركز، في بيان، إنه تواصل مع وزارة السياحة والآثار والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على أنه لا صحة لإعلان الوزارة عن أي رحلات حج مجانية، مُشددةً على أن الرسائل المتداولة بهذا الخصوص وهمية، ولا علاقة للوزارة بها تماماً، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء مثل هذه الدعوات أو التعامل مع أي شركة غير معتمدة بهذا الصدد.

ويناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.