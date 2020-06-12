شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض إنتاج أذربيجان من النفط لـ 15.3 مليون طن فى يناير-مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت لجنة الدولة للإحصاءات، اليوم الجمعة، إن إنتاج أذربيجان من النفط ومكثفات الغاز، انخفض 2.8 بالمئة على أساس سنوى، فى الفترة بين يناير ومايو إلى 15.251 مليون طن مقارنة مع 15.686 مليون طن فى نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع إنتاج الغاز الطبيعى، إلى 16.441 مليار متر مكعب فى أول خمسة أشهر من 2020، من 14.475 مليار متر مكعب.