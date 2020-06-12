شكرا لقرائتكم خبر عن شركة توى تمدد إلغاء رحلات البريطانيين حتى 10 يوليو بسبب استمرار حظر السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت توى العالمية للسياحة والسفر أنها مددت تعليق العطلات للعملاء من المملكة المتحدة بسبب قيود السفر على فيروسات التاجية، وألغت أكبر شركة سياحة في المملكة المتحدة جميع الرحلات حتى 10 يوليو ، بما في ذلك تاريخ 30 يونيو.

وقالت الشركة فى بيان "نحن نراقب الوضع باستمرار وسنبدأ في أخذ الناس في عطلة مرة أخرى بمجرد أن نتمكن من القيام بذلك".

يأتى ذلك فى الوقت الذى ستستأنف فيه Tui أخذ عملائها من ألمانيا في عطلة الأسبوع المقبل ، مع استئناف الرحلات الجوية من دوسلدورف وفرانكفورت إلى فارو ، البرتغال في 17 يونيو.

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ونصحت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث (FCO) بعدم السفر الدولي باستثناء الأساسي منذ 17 مارس، ولن يقوم منظمو الرحلات السياحية الرئيسيون في المملكة المتحدة برحلات حتى تقوم وزارة الخارجية والكومنولث بتغيير موقفها. وبدأت سياسة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا للوافدين الدوليين في المملكة المتحدة هذا الأسبوع ، مما خلق عقبة إضافية أمام المصطافين.

ونصح Tui العملاء الذين تم إلغاء عطلاتهم بأنهم سيحصلون على "رصيد مسترد" في غضون أربعة أسابيع من تاريخ مغادرتهم الأصلي. ويمكن بعد ذلك استبدال هذا برد النقود ، لكن عملاء حزم العطلات سيحصلون على مكافأة 20٪ لتشجيعهم على إعادة الحجز. وكانت توى قد أعلنت أنها ستأخذ المصطافين الألمان إلى جزر البليار الاسبانية بداية من 15 يونيو ، ضمن المشروع التجريبي للحكومة ، والذي حصل أمس على التفويض النهائي بعد الانتهاء من بروتوكولات السلامة والنظافة.

وأكدت توى فى بيان لها :"أن جزر البليار ، مع البرتغال ، الوجهة الأولى التي بدأنا بها بالفعل في منتصف يونيو".

وفي جزر الكناري ، هناك مشكلة أكثر قليلاً ، ونود أن نرى الأشياء تسير بسرعة أكبر ، ولكن يبدو أنه سيتعين علينا الانتظار حتى يوليو هناك. " وسيشمل مشروع البليار 6000 ألماني في الأسبوعين الأخيرين من يونيو. ومن بين هؤلاء ، سيذهب 4000 إلى مايوركا ، و 1000 إلى مينوركا ، والباقي إلى إيفيسا وفورمينتيرا. و تأمل شركة السياحة الكبرى أن تعود السياحة الأوروبية في غضون عام إلى ما كانت عليه قبل الوباء