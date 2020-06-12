شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تحدد سعر النفتا للفترة بين أغسطس2020-يوليو2021 عند علاوة 15دولارا للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر بالقطاع اليوم الجمعة، إن مؤسسة البترول الكويتية حددت سعر عقود النفتا للفترة بين أغسطس 2020 ويوليو 2021 بارتفاع 3.4 بالمئة مقارنة مع العقد القائم الذى ينتهى أجله الشهر المقبل.

وبدأت مؤسسة البترول الكويتية، محادثات مع المشترين الآسيويين بعقود محددة المدة يوم الاثنين، مع اختتام المفاوضات اليوم الجمعة، بشأن درجة النفتا الكاملة النطاق عند علاوة 15 دولارا للطن إلى الأسعار المعروضة للشرق الأوسط على أساس التسليم على ظهر السفينة.

Advertisements

ولا تعلق مؤسسة البترول الكويتية فى المعتاد على صفقاتها.

وجرى تحديد سعر عقد المؤسسة القائم للفترة بين أغسطس 2019 ويوليو 2020 العام الماضى عند علاوة 14.50 دولار للطن.