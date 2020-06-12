شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل انهيار الاقتصاد التركى عجز ميزان المعاملات 5.062 مليار دولار فى أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزى التركى، اليوم الجمعة، إن عجز ميزان المعاملات الجارية فى البلاد اتسع فى أبريل إلى 5.062 مليار دولار. ويزيد الرقم، عن توقع رويترز لعجز قدره 4.5 مليار دولار. Advertisements وفى مارس ، سجل العجز فى ميزان المعاملات الجارية 4.844 مليار دولار.

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