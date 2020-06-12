شكرا لقرائتكم خبر عن واردات الصين من النفط الأمريكى ستبلغ مستوى قياسيا فى يوليو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رفينيتيف، أن من المقرر أن تستورد الصين كمية قياسية من النفط الخام الأمريكى فى يوليو ، إذ سيجرى تسليم الشحنات التى اقتنصها صائدو الصفقات خلال اضطراب للأسعار فى أبريل لأكبر مستورد فى العالم للخام.
وتظهر البيانات، أن ما يُقدر بواقع 2.68 مليون طن من الخام الأمريكى ستصل إلى ثانى أكبر مستهلك فى العالم للنفط فى يوليو، ويمثل ذلك قفرة بواقع ستة أمثال الشهرين السابقين ويزيد عن مستوى قياسى سابق بلغ ما يزيد قليلا فحسب عن مليونى طن فى يناير 2018.
واشترت شركات التكرير الصينية بالأساس، الشحنات فى أبريل حين انخفضت درجات الخام الأمريكى مسجلة أكبر خصم نقدى على الإطلاق فى السوق. وبدأت بكين منح إعفاء من الرسوم الجمركية للواردات الأمريكية اعتبارا من مطلع مارس.
وتظهر البيانات، أن واردات الصين الكلية من الخام تتجه لتسجيل مستوى قياسى جديد فى يونيو ، متجاوزة المستوى القياسى السابق المسجل فى مايو البالغ 48 مليون طن.
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