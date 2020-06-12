شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي فى شهر بفعل التوقعات القاتمة للاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقت بالأمس ضمن عمليات التقاط أنفاس ، بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي فى شهر ، بفعل تسارع عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، عقب التوقعات القاتمة للاقتصاد الأمريكي ،والتي أصدرها مجلس الاحتياطي الاتحادي فى ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.5% إلى 1,736.37$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,727.18$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,722.21$.

فقد المعدن الأصفر"الذهب" يوم الخميس نسبة 0.6% ، فى أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح ،بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوع عند 1,744.77$ للأونصة.

وحققت أسعار الذهب يوم الأربعاء ارتفاعا بنسبة 1.4% ، بأكبر مكسب يومي منذ 7 أيار/مايو الماضي ، عقب صدور نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،حققت أسعار الذهب حتى الآن ارتفاعا بحوالي 3 % ، بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي فى شهر ، بفضل تجدد عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.

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أبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير يذكر عند نطاق ما بين الصفر و 0.25% ، وجدد تعهده بمواصلة تقديم دعم استثنائي للاقتصاد الأكبر فى العالم فى مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وقال المركزي الأمريكي إن أزمة الصحة العامة الحالية ستضغط بشكل كبير على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم فى المدى القصير، وتشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية فى المدى المتوسط.

وفى أول توقعات اقتصادية للاحتياطي الاتحادي منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي ، توقع البنك المركزي ركود الاقتصاد الأمريكي بنسبة 6.5% فى 2020 ،بأسوأ وتيرة ركود منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 ،وأكد على بقاء أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير لنهاية 2022 على الأقل.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إن الطريق سيكون طويلا للتعافي من الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا ،وأضاف نحن لا نفكر حتى فى دراسة متى يتم رفع أسعار الفائدة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 5.55 طن متري، فى ثاني زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,135.05 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.