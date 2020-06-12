شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تعمق خسائرها لأدنى مستوى فى أسبوعين بفعل احتمالات حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى نحو أسبوعين ، بفعل تجدد المخاوف حيال الطلب فى الولايات المتحدة ، خاصة فى ظل تزايد احتمالات حدوث موجة ثانية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ،الأمر الذي من المتوقع أن يؤخر كثيرا تعافي أكبر اقتصاد مستهلك للوقود فى العالم.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 4.8% إلى مستوي 34.53$ الأدنى منذ الأول من حزيران/يونيو الجاري ، من مستوى الافتتاح عند 36.26$، وسجل أعلى مستوي عند 36.31$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 2.3% إلى مستوي 37.03$ للبرميل الأدنى منذ 29 أيار/مايو الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 37.91$ ، وسجل أعلى مستوي عند 38.46$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 7.5% ،انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 7% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،وبأكبر خسارة يومية منذ 21 نيسان/أبريل الماضي ، بفعل تصاعد مخاوف الطلب فى الولايات المتحدة.

ارتفعت هذا الأسبوع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة ، الأمر الذي زاد من احتمالات حدوث موجة ثانية من تفشي الفيروس التاجي فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

Advertisements

وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت الفترة الأخيرة إعادة فتح الاقتصاد تدريجيا بعد تباطؤ انتشار الوباء ،على آمل حدوث تعافي سريع للاقتصاد الأكبر فى العالم ،والذي يواجه أسوأ ركود منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 ،حسب التوقعات الاقتصادية الأخيرة لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ويخشي خبراء قطاع الصحة حدوث زيادة جديدة فى الإصابات بسبب الاحتجاجات وأعمال العنف التي عمت الولايات المتحدة أخر أسبوعين وتجمع فيها أعداد كبيرة جدا ،ردا على مقتل جورج فلويد.

وفى نفس إطار مخاوف مستويات الطلب الأمريكي ،أظهرت بيانات رسمية لوكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 5.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 5 حزيران/يونيو، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنحو 1.8 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية الأمريكية إلى حوالي 538.5 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ البدء فى تجميع تلك البيانات فى آب/أغسطس 1982 ، مرتفعا بأكثر من 14% فوق متوسط خمس سنوات ،فى علامة سلبية لمستويات الطلب والاستهلاك فى الولايات المتحدة.