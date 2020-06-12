شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو بصدد رابع مكسب أسبوعي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بصدد تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل آمال تعافي اقتصاد القارة العجوز سريعا من أزمة فيروس كورونا ،وبعد توسيع المركزي الأوروبي برنامج التحفيز النقدي لدعم الاقتصاد للتغلب على أسوأ ركود محتمل منذ الحرب العالمية الثانية.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.1333$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1299 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1276$.

فقد اليورو بالأمس نسبة 0.6% مقابل الدولار ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1.1422$.

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وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،حققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" ارتفاعا حتى الآن بنسبة 0.4% مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي.

تأتي هذه المكاسب بفضل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، مع اقتراب معظم الدول الأوروبية فى الحد والسيطرة على انتشار فيروس كوفيد 19 ،مع تزايد آمال تعافي الاقتصاد الأوروبي سريعا من أزمة كورونا.

دعم المعنويات أيضا استمرار التحفيز المالي والنقدي الضخم فى أوروبا ، بهدف دعم اقتصاد القارة العجوز فى التغلب على أسوأ ركود اقتصادي محتمل منذ الحرب العالمية الثانية.

وكان المركزي الأوروبي قد أعلن الأسبوع الماضي عن توسيع برنامج شراء السندات المخصص لمكافحة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا والمعروف اختصار بـ"PEPP" بواقع 600 مليار يورو إلى إجمالي 1.350 تريليون يورو شهريا حتى حزيران/يونيو 2021 ، متجاوزا توقعات السوق زيادة 500 مليار يورو فقط.