شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحاول العودة للمسار الهابط- تحليل - 12-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سعر الزوج بتداولات يوم أمس دون مستوى 121.30 محاولا بذلك استعادة الميل الهابط بالتذبذب ضمن محاور القناة الهابطة بتسجيله لمستوى 120.27, نشير إلى أهمية مراقبة الارتداد الإيجابي الحالي ولنؤكد على أهمية ثبات السعر دون مستوى 122.10 ليمكنه ذلك من تجديد الهجوم السلبي والثبات ضمن محاور القناة الهابطة من جديد.

تحقيق الشرط المذكور سابقا سيؤكد بدء استهداف السعر لمستويات سلبية جديدة قد تبدأ من 119.60, أما اختراقه للحاجز الحالي والثبات فوقه, فإن ذلك سيجبره على تشكيل هجوم صاعد لتمتد التداولات بذلك نحو 122.60 وصولا للمقاومة المستقرة عند 124.35.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 122.10 و 120.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط