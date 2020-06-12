شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يسجل الهدف-تحليل - 12-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج يوم أمس هبوط سلبي قوي محققا بذلك الأهداف المقترحة بملامسته لمستوى 133.77, نشير إلى أن مواجهة السعر لمستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي يفسر الارتداد التصحيحي الصاعد لنتوقع انحصاره خلال الفترة الحالية ما بين الحاجز المستقر عند 136.66 والدعم المذكور سابقا.

مواصلة هبوط مؤشر ستوكاستيك واقترابه من مستوى تشبع البيع, يدعونا للاستمرار بترجيح التداولات الهابطة لننتظر اقترابه من الحاجز المستقر عند 136.66 ولنبدأ بالتداول السلبي لحين الوصول نحو الدعم من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 136.60 و 133.77

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط