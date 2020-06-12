شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستمر بالتذبذب الجانبي– تحليل - 12-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يحرك سعر البلاتين أي ساكن حتى تداولات هذا الصباح بانحصاره المتكرر ما بين الحاجز المستقر عند 870.00 بينما يستقر الدعم الأولي عند 810.00, ليدعونا ذلك لترجيح التداولات الجانبية المتكررة لحين تجاوزه لإحدى المحاور الرئيسية.

نود التنويه إلى أن ثبات السعر بشكل عام فوق الدعم المحوري الممتد نحو 770.00 سيزيد من فرص تشكيل السعر لاندفاع صاعد لنتوقع بتجاوزه للحاجز الحالي البدء بتسجيل العديد من الأهداف الإيجابية والتي تبدأ من 915.00 و 980.00 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 810.00 و 915.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الاختراق