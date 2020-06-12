شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يلتقط الانفاس– تحليل -12-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل سعر النحاس يوم أمس مستوى 2.6900 تقريبا ليرتد بذلك دون مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمستقر عند 2.6200 بهدف البحث عن عزم إيجابي جديد ليسهل مهمة الوصول نحو الهدف الرئيسي والمستقر عند 2.8080 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

نؤكد على أهمية ثبات الدعم الأولي المتمركز عند 2.5500 ليقلص بثباته أي محاولة لتغيير الاتجاه قبل الوصول نحو الأهداف المنتظرة سابقا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5500 و 2.7200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد