الدولار مقابل الفرنك يحقق بعض المكاسب – تحليل - 12-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار مقابل الفرنك صعوداً بشكل ملحوظ يوم أمس بعد ملامسة مستوى 0.9375، ليقترب الآن من اختبار المقاومة المحورية 0.9456، بالتزامن مع فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يعتمد على الثبات دون المقاومة المذكورة، بينما يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 0.9350.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9360 والمقاومة 0.9500
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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