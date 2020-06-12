شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يلامس دعم القناة – تحليل - 12-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ضغط سلبي واضح يوم أمس ليلامس دعم القناة الرئيسية الصاعدة التي تظهر بالصورة، يرافقه ظهور إشارات تشبع كبير في البيع من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الارتداد صعوداً لاستنئاف المسار الرئيسي الصاعد ضمن القناة المذكورة.
لذلك، نحن نرجّح أن نشهد تداولات إيجابية اليوم، والأهداف تبدأ عند 0.6925 وتمتد إلى 0.7000 على المدى القريب، مع الانتباه إلى أن كسر 0.6810 سيوقف الموجة الصاعدة المتوقعة ويجبر السعر على بدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6770 والمقاومة 0.6925
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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