شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يكمل نموذج سلبي – تحليل - 12-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سعر عقود خام برنت بقوة يوم أمس ليتجاوز مستوى 39.65 ويؤكد بدء تصحيح هابط على المدى اللحظي، حيث يتداول السعر الآن عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% الذي يشكل دعم مهم عند 37.86، ويجري محاولات لكسره مع افتتاح اليوم.

وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر أكمل تشكيل نموذج رأس وكتفين يدعم فرص تجاوز المناطق الحالية لفتح الطريق أمام إجراء مزيد من التصحيح الهابط، ليتجه نحو زيارة محتملة لمناطق 34.44 خلال الفترة القادمة.

Advertisements

وبالتالي، سيبقى الميل الهابط مسيطراً اليوم، مع الانتباه إلى أن الفشل بتأكيد كسر 37.86 سيقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 40.30 مبدئياً قبل تحديد مصير الاتجاه التالي بشكل أوضح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 35.50 والمقاومة 39.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط