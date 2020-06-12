شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يجتاز الهدف – تحليل - 12-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر النفط تداولات اليوم بمزيد من الانخفاض ليؤكد كسر مستوى 36.10، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو إجراء تصحيح هابط للارتفاع الذي تم قياسه من 6.52 إلى 40.41، مع الإشارة إلى أن المحطة التصحيحية التالية تتواجد عند 32.40.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة، متأثراً بنموذج القمة المزدوجة المكتمل مسبقاً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 37.05 سيوقف الضغط السلبي الحالي ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 33.00 والمقاومة 37.05
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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