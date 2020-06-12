شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجمع العزم – تحليل - 12-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الفضة اختباراً لدعم القناة الرئيسية الصاعدة، يرافقه اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 18.93 بشكل رئيسي.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 17.10 لاستمرار الارتفاع المتوقع، بينما يمثّل اختراق 18.20 مفتاح الاندفاع نحو الهدف الإيجابي المذكور.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.30 والمقاومة 18.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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