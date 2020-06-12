شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ضمن قناة لحظية صاعدة – تحليل - 12-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتحرك سعر الذهب داخل قناة لحظية صاعدة تظهر بالرسم البياني أعلاه، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، بانتظار زيارة مستوى 1765.00 كهدف إيجابي تالي، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1810.00 كمحطة تالية.

مؤشر ستوكاستيك يجمع العزم الإيجابي ليدعم التوقعات بالارتفاع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الصاعدة يشترط الثبات فوق مستوى 1691.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1710.00 والمقاومة 1760.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد