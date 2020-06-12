شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الذهب في التعاملات الفورية يرتفع فوق 1730 دولارا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:45 مساءً, 12 يونيو 2020 م المناطق - الرياض ارتفع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم بمقدار 14.25 دولاراً أمريكياً أو بما يعادل نسبة 0.83 % ليبلغ 1731.90 دولاراً أمريكياً.

وصعد سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة بمقدار 16.20 دولاراً أمريكياً أو بما يعادل نسبة 0.94 % ليصل إلى 1738.25 دولاراً أمريكياً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الذهب في التعاملات الفورية يرتفع فوق 1730 دولارا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.