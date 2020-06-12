شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد بريطانيا ينكمش 20.4% فى أبريل بفعل قيود كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن اقتصاد بريطانيا انكمش بوتيرة قياسية بلغت 20.4 بالمئة فى أبريل من مارس، إذ أمضت البلاد الشهر فى إجراءات عزل عام مشددة لاحتواء فيروس كورونا، وسيكون الشهر على الأرجح أدنى نقطة فى التراجع قبل تعاف طويل وبطئ.

كما قال مكتب الإحصاءات الوطنية، إنه فى ثلاثة أشهر حتى أبريل ، انكمش الناتج المحلى الإجمالى 10.4 بالمئة مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.

كان استطلاع للرأى أجرته رويترز، أشار إلى متوسط توقعات لانخفاض شهرى بنسبة 18.4 بالمئة وانكماش بنسبة عشرة بالمئة للفترة بين فبراير وأبريل .

وقال وزير المالية ريشى سوناك، "تماشيا مع الكثير من الاقتصادات الأخرى فى أنحاء العالم، كان لفيروس كورونا آثار شديدة على اقتصادنا".

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وأضاف أن التدابير الحكومية، التى من بينها خطة لدفع رواتب عاملين تم تسريحهم بشكل مؤقت فحسب، بجانب منح وقروض وتخفيضات ضريبية للشركات تعنى أن بريطانيا لديها "أفضل فرصة للتعافى سريعا مع إعادة فتح الاقتصاد".

ومن المقرر، أن يُعاد فتح معظم قطاع البيع بالتجزئة البريطانى الأسبوع القادم طالما اتبعت المتاجر قواعد التباعد الاجتماعي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إنه مقارنة مع أبريل نيسان من العام الماضي، انكمش الاقتصاد بنسبة 24.5 بالمئة.

وكان بنك إنجلترا المركزى، ومكتب الميزانية فى البلاد، حذرا من أن بريطانيا تتجه صوب أكبر انكماش فى ثلاثة قرون هذا العام.