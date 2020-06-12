شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأعلى لها في ثلاثة أشهر أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ العاشر من آذار/مارس، بينما لا تزال بصدد رابع مكاسب أسبوعية لها على التوالي لتعد بصدد أطول مسيرات مكاسب يومية منذ أواخر 2017 ومطلع 2018 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:36 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 1.1298، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1299 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1277، بينما حقق الأعلى له عند 1.1302.

هذا وتتطلع الأسواق عن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن بيانات التضخم مع القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تؤكد على الثبات عند مستويات الصفر خلال أيار/مايو ودون تغير يذكر عن ما كانت عليه في نيسان/أبريل، ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 8.8% مقابل 9.7% في الربع الرابع الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لاقتصاديات منطقة اليورو ككل مع صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس اتساع التراجع إلى 19.0% مقابل 11.3% في آذار/مارس الماضي، كما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 29.5% مقابل 12.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أعرب كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه عن كون بريطانيا تطلب الكثير من الاتحاد الأوروبي وتسعى إلى التوصل إلى علاقة تجارية تقترب للغاية من الشركات التجارية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وحيث بريطانيا على تعديل مطالبها خلال الأربعة أشهر المتبقية للتوصل إلى اتفاق.

كما أشار بارنييه لكون بريطانيا لديها الكثير من المطالب في مختلف المجالات تفوق مطالب كندا واليابان أو غيرهم من الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي، موضحاً أن بريطانيا تتطلع لاختيار أفضل الشروط المتواجدة في السوق الموحد دون تتقيد بأي التزامات، وذلك مع تطرقه لكون لا يمكن التوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا بدون صفقة حول صيد الأسماك وتكافئ في العلاقات.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح ارتفاعاً 0.6% مقابل تراجع 2.6% في نيسان/أبريل، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 9.3% مقابل 6.8%، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 75.0 مقابل 72.3 في أيار/مايو الماضي.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبنك الاحتياطي الفيدرالي حيال تقييمه للأوضاع الاقتصادية في أمريكا، معرباً في تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر، بأنه يتابع البيانات الاقتصادية الصادرة ويقيمها بشكل أفضل من الاحيتاطي الفيدرالي، مضيفاً أن الربع الثالث سيشهد بيانات اقتصادية جيدة جداً وأن العام المقبل سيكون أحد أفضل الأعوام على الإطلاق من الناحية الاقتصادية عقب انقضاء الأزمة الراهنة.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب أكد مسبقاً على أنه لن يقوم بإعادة غلق أمريكا أو وقف الأعمال في حال ظهرت موجة جديدة من انتشار كورونا داخل بلاده، وتابعنا الأربعاء الماضي ارتفاع إجمالي عدد المصابين بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة لأكثر من مليون حالة، وعلى الصعيد العالمي ارتفعت الحالات المصابة لمستوى قياسي جديد في يوم واحد إلى 135 ألف حالة، الأمر الذي عزز القلق حيال تفشي موجة ثانية للفيروس القاتل.

وفي سياق أخر، فقد أعرب وزير الخزانة الأمريكية ستيفين مينوتشن أمس الخميس عن كون الصين تلتزم حتى الآن بالاتفاق التجاري وأن الإدارة الأمريكية تراقب عن كثب التزامها، مع تطرقه إلا أن الإدارة الأمريكية لا تستطيع غلق الاقتصاد الأمريكي مجدداً وأنه مستعد للعودة للكونجرس الأمريكي وطلب المزيد من الأموال لحماية الوظائف والعمال، ويذكر أنه نوه مسبقاً للحاجة إلى حزمة تحفيزية جديدة لدعم الاقتصاد الأمريكي.

وجاء ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأربعاء الماضي والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة على الأموال الفيدرالية عند ما بين الصفر و0.25% للاجتماع الثاني على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقاُ آنذاك مع التوقعات، وذلك مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

هذا وقد تضمنت توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية البقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية حتى 2022 وأن الاقتصاد الأمريكي قد ينكمش 6.5% خلال 2020 وأن معدلات البطالة قد تصل إلى 9.3% بحلول نهاية العام قبل تراجعها إلى 6.5% في 2021 وإلى 5.5% في 2022، وجاء ذلك عقب ساعات من أظهر قراءة مؤشر أسعار المستهلكين انكماش التضخم للشهر الثالث على التوالي في أيار/مايو لتعكس أطول فترة انكماش على الإطلاق.