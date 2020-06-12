شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط بصدد أول خسائر أسبوعية في سبعة أسابيع لتعد بصدد إنهاء أطول مسيرات مكاسب أسبوعية منذ مطلع 2014 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط موضحة تباين في الأداء خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد خام نيمكس للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى لها منذ السادس من آذار/مارس، بينما يشهد خام برنت استقرار إيجابي وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ العاشر من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً وفي ظل تجدد مخاوف الأسواق من تفشي موجة ثانية لفيروس كورونا.

وفي تمام الساعة 04:57 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة تسليم تموز/يوليو المقبل لأسعار النفط "نيمكس" 1.20% لتتداول عند مستويات 35.83$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 36.26$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 36.34$ للبرميل.

أما عن العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم آب/أغسطس القادم فتشهد ارتفاعاً 0.34% لتتداول عند 38.01$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 37.88$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 38.55$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 96.85 مقارنة بالافتتاحية عند 96.81، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 96.73.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح ارتفاعاً 0.6% مقابل تراجع 2.6% في نيسان/أبريل، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 9.3% مقابل 6.8%، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 75.0 مقابل 72.3 في أيار/مايو الماضي.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبنك الاحتياطي الفيدرالي حيال تقييمه للأوضاع الاقتصادية في أمريكا، معرباً في تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر، بأنه يتابع البيانات الاقتصادية الصادرة ويقيمها بشكل أفضل من الاحيتاطي الفيدرالي، مضيفاً أن الربع الثالث سيشهد بيانات اقتصادية جيدة جداً وأن العام المقبل سيكون أحد أفضل الأعوام على الإطلاق من الناحية الاقتصادية عقب انقضاء الأزمة الراهنة.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب أكد مسبقاً على أنه لن يقوم بإعادة غلق أمريكا أو وقف الأعمال في حال ظهرت موجة جديدة من انتشار كورونا داخل بلاده، وتابعنا الأربعاء الماضي ارتفاع إجمالي عدد المصابين بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة لأكثر من مليون حالة، وعلى الصعيد العالمي ارتفعت الحالات المصابة لمستوى قياسي جديد في يوم واحد إلى 135 ألف حالة، الأمر الذي عزز القلق حيال تفشي موجة ثانية للفيروس القاتل.

وفي سياق أخر، فقد أعرب وزير الخزانة الأمريكية ستيفين مينوتشن أمس الخميس عن كون الصين تلتزم حتى الآن بالاتفاق التجاري وأن الإدارة الأمريكية تراقب عن كثب التزامها، مع تطرقه إلا أن الإدارة الأمريكية لا تستطيع غلق الاقتصاد الأمريكي مجدداً وأنه مستعد للعودة للكونجرس الأمريكي وطلب المزيد من الأموال لحماية الوظائف والعمال، ويذكر أنه نوه مسبقاً للحاجة إلى حزمة تحفيزية جديدة لدعم الاقتصاد الأمريكي.

وجاء ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأربعاء الماضي والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة على الأموال الفيدرالية عند ما بين الصفر و0.25% للاجتماع الثاني على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقاُ آنذاك مع التوقعات، وذلك مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

هذا وقد تضمنت توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية البقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية حتى 2022 وأن الاقتصاد الأمريكي قد ينكمش 6.5% خلال 2020 وأن معدلات البطالة قد تصل إلى 9.3% بحلول نهاية العام قبل تراجعها إلى 6.5% في 2021 وإلى 5.5% في 2022، وجاء ذلك عقب ساعات من أظهر قراءة مؤشر أسعار المستهلكين انكماش التضخم للشهر الثالث على التوالي في أيار/مايو لتعكس أطول فترة انكماش على الإطلاق.

Advertisements

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الكشف عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الذي أظهر فائض 5.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في الخامس من هذا الشهر مقابل عجز 2.1 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 1.8 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 538.1 مليون برميل، لتعد المخونات أعلى 14% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية آنذاك ارتفع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 0.9 مليون برميل، لتعد بذلك المخزونات أعلى 11% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، وارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 1.6 مليون برميل، لتعد المخزونات 29% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

ونود الإشارة، لكون مخزونات النفط التجاري الأمريكي تخطت الأسبوع الماضي الأعلى لها منذ عام 2017 موضحة الأعلى لها منذ عام 1982، وجاء ذلك بالتزامن مع تجدد المخاوف من حدوث موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا وسط تحذير المسئولين في قطاعات الرعاية الصحية على مستوى العالم من خطورة من عمليات فتح الاقتصاديات وتخفيف الإغلاق والقيود دون وجود لقاح للفيروس التاجي، ما قيد يؤدي لتفشي أكثر حده للفيروس القاتل.

على الصعيد الأخر، تابعنا الأربعاء تأكيد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على أن إعادة التوازن لأسواق النفط يتطلع إشراك جميع الأعضاء في اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها أو ما بات يعرف بـ"أوبك بلس" والتزامهم بالاتفاق، مع تطرقه لكون تقارب وجهات النظر بين الرياض وموسكو كان له تأثير إيجابي في التوصل لتمديد اتفاق خفض الإنتاج بواقع 9.6 مليون برميل يومياً خلال تموز/يوليو المقبل.

كما أعرب وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز عن تفاؤله حيال نتائج اتفاق أوبك بلس على تمديد خفض الإنتاج الذي دخل حيز التنفيذ في أيار/مايو ويستمر الشهر الجاري بواقع 9.7 مليون برميل يومياً لشهر إضافي، وبالأخص أن هناك بعض الدول اعترفت بأنها لم تلتزم بالاتفاق، إلا أن لديهم الرغبة في تعويض ذلك والالتزام بتخفيضات مستقبلية لإعادة التوازن في أسواق النفط ودعم أسعار النفط التي تهاوت بشكل موسع مؤخراً.

ونود الإشارة، لكون تمديد الخفض للإنتاج من قبل أوبك بلس سيقل بواقع 100 ألف برميل يومياً الشهر القادم إلى 9.6 مليون برميل يومياً نظراً لكون المكسيك ستنهي تقيدها بخفض الإنتاج مع انقضاء الشهر الجاري، ويذكر أن اتفاق تمديد الخفض من قبل أوبك بلس والذي تم التوصل إليه السبت تضمن أن من لم ينفذ 100% من تقيد الإنتاج في أيار/مايو وحزيران/يونيو، يعين عليه إجراء تخفيضات إضافية من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر للتعويض.

الجدير بالذكر أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز اعلان في مطلع هذا الأسبوع أن بلاده لن تلتزم بالتخفيضات الطوعية لإنتاج النفط خلال الشهر المقبل والتي تبلغ واحد مليون برميل يومياً وتعد قائمة خلال الشهر الجاري، موضحاً أن المملكة ستزيد إنتاجها النفطي بما يتماشى مع حصتها في أوبك بلس من المستهدف الحالي عند 7.5 مليون برميل يومياً والذي يعكس تراجع 40% عن مستويات إنتاجها النفطي في نيسان/أبريل.

وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز الاثنين الماضي على أن بلاده ستضخ حصتها النفطية الكاملة ضمن اتفاق أوبك بلس مع مطلع تموز/يوليو، نظراً لكون الخفض الطوعي أدى الغرض منه، موضحاً آنذاك نحن ماضون قدماً، ومضيفاً أن جانب كبير من زيادة الإنتاج سيتم توجيهه إلى الاستهلاك المحلي، ويذكر أن كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت يجرون أيضا خفض إضافي للإنتاج بإجمالي 180 ألف برميل يومياً خلال هذا الشهر فقط.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 16 منصة لإجمالي 206 منصة، لتعكس التراجع الأسبوعي الثاني عشر لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 492 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها منذ حزيران/يونو 2009 مع تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط بأكثر من الثلثين في ثلاثة أشهر.

ونود الإشارة، لكون الإنتاج الأمريكي بلغ خلال الأسبوع المنقضي في 29 من أيار/مايو الماضي نحو 11.2 مليون برميل يومياً ليعكس تراجع بواقع 1.9 مليون برميل يومياً من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 في آذار/مارس الماضي من جراء إغلاق منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة في ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.