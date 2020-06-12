شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار الذهب متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في ثلاثة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ العاشر من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظل تجدد مخاوف الأسواق من تفشي موجة ثانية لفيروس كورونا.

في تمام الساعة 04:24 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس القادم 0.03% لتتداول عند 1,734.20$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,733.60$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,739.80$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 96.84 مقارنة بالافتتاحية عند 96.81.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح ارتفاعاً 0.6% مقابل تراجع 2.6% في نيسان/أبريل، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 9.3% مقابل 6.8%، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 75.0 مقابل 72.3 في أيار/مايو.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبنك الاحتياطي الفيدرالي حيال تقييمه للأوضاع الاقتصادية في أمريكا، معرباً في تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر، بأنه يتابع البيانات الاقتصادية الصادرة ويقيمها بشكل أفضل من الاحيتاطي الفيدرالي، مضيفاً أن الربع الثالث سيشهد بيانات اقتصادية جيدة جداً وأن العام المقبل سيكون أحد أفضل الأعوام على الإطلاق من الناحية الاقتصادية عقب انقضاء الأزمة الراهنة.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب أكد مسبقاً على أنه لن يقوم بإعادة غلق أمريكا أو وقف الأعمال في حال ظهرت موجة جديدة من انتشار كورونا داخل بلاده، وتابعنا الأربعاء الماضي ارتفاع إجمالي عدد المصابين بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة لأكثر من مليون حالة، وعلى الصعيد العالمي ارتفعت الحالات المصابة لمستوى قياسي جديد في يوم واحد إلى 135 ألف حالة، الأمر الذي عزز القلق حيال تفشي موجة ثانية للفيروس القاتل.

وفي سياق أخر، فقد أعرب وزير الخزانة الأمريكية ستيفين مينوتشن أمس الخميس عن كون الصين تلتزم حتى الآن بالاتفاق التجاري وأن الإدارة الأمريكية تراقب عن كثب التزامها، مع تطرقه إلا أن الإدارة الأمريكية لا تستطيع غلق الاقتصاد الأمريكي مجدداً وأنه مستعد للعودة للكونجرس الأمريكي وطلب المزيد من الأموال لحماية الوظائف والعمال، ويذكر أنه نوه مسبقاً للحاجة إلى حزمة تحفيزية جديدة لدعم الاقتصاد الأمريكي.

وجاء ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأربعاء الماضي والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة على الأموال الفيدرالية عند ما بين الصفر و0.25% للاجتماع الثاني على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقاُ آنذاك مع التوقعات، وذلك مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

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هذا وقد تضمنت توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية البقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية حتى 2022 وأن الاقتصاد الأمريكي قد ينكمش 6.5% خلال 2020 وأن معدلات البطالة قد تصل إلى 9.3% بحلول نهاية العام قبل تراجعها إلى 6.5% في 2021 وإلى 5.5% في 2022، وجاء ذلك عقب ساعات من أظهر قراءة مؤشر أسعار المستهلكين انكماش التضخم للشهر الثالث على التوالي في أيار/مايو لتعكس أطول فترة انكماش على الإطلاق.

كما تابعنا الأربعاء المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للتعقيب على قرارات اللجنة الفيدرالية والذي أكد من خلاله على التزام الاحتياطي الفيدرالي باستخدام كافة الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في ظل التحديات الراهنة لتحقيق هدف التضخم واستقرار الأسعار والوصول إلى الاستغلال الأمثل لسوق العمل، موضحاً أن فيروس كورونا تسبب في أضرار صحية واقتصادية موسعة في أمريكا وخارجها.

ونوه باول آنذاك لكون الفيروس التاجي والإجراءات التي تم اعتمادها للحد من انتشاره وتحديداً إغلاق الاقتصاديات، كان لهم تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي وأدى لارتفاع البطالة، مع تطرقه لكون ضعف الطلب المحلي وتراجع أسعار النفط له تأثير سلبي على التضخم، مضيفاً أن استمرار الأزمة الحالية سيضر النشاط الاقتصادي بشكل أكبر والتوظيف بالإضافة للتضخم على المدى القريب وسينعكس سلباً على التوقعات الاقتصادي للمدى المتوسط.

وأفاد باول أيضا آنذاك أنه "لا يفكر حتى في التفكير في رفع أسعار الفائدة"، وذلك مع تطرقه لكون الأوضاع المالية تحسنت لتعكس إيجابية الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم الاقتصاد الأمريكي، ويذكر أن اللجنة الفيدرالية اعتمدت مؤخراً العديد من برامج التحفيز لحين أظهر الاقتصاد علامات على التعافي على رأسها برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 80$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 40$ شهرياً على الأقل.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأربعاء أفادت المستشار الصحي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي بأن فيروس كورونا لم ينتهي بعد، مع أعربه عن كون الفيروس التاجي نجح في تدمير العالم بأسره في غضون أربعة أشهر، مشيراً آنذاك لإصابة الملايين به عالمياً وفي مدى زمني قصير، موضحاً أن سفر المصابين بالفيروس حول العالم أسهم في نقله للآخرين حول العالم، ومضيفاً أنه لا يزال العمل قائم عالمياً من أجل التوصل إلى لقاح لهذا الفيروس القاتل.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أعرب الثلاثاء الماضي عن كون حالات الإصابة بفيروس كورونا سجلت الأحد الماضي أكبر إصابات يومية بلغت أكثر من 136 ألف حالة جديدة على مستوى العالم وأن نحو 75% من الإصابات الجديدة جاءت من عشر دول معظمها في قارة أمريكا الشمالية والجنوبية بالإضافة إلى جنوب آسيا، موضحاً أن الوباء يتفاقم عالمياً ولم يبلغ ذروته في أمريكا الوسطى بعد.

كما أفاد المدير العام لمنظمة الصحة أدهانوم آنذاك بأنه يجب مرور ما يزيد عن ستة أشهر على تفشي الفيروس التاجي، ومضيفاً أن الوقت الراهن ليس مناسب لأن تحد أي دولة على مستوى العالم من جهودها في مكافحة جائحة كورونا، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 7.27 مليون ولقي 413,372 شخص مصرعهم في 216 دولة.