العقود الآجلة للخام الأميركي تهوي بأكثر من 10%

الخليج 365 – واشنطن



هوت أسعار النفط الخميس مع هبوط العقود الآجلة للخام الأميركي أكثر من 10% إلى أدنى مستوى للجلسة عند 35.54 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام ارتفعت على غير المتوقع بمقدار 5.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يونيو إلى 538.1 مليون برميل، وهو مستوى قياسي إذ تلقت الواردات الدعم من وصول إمدادات اشترتها شركات تكرير حين أغرقت السعودية السوق بالإمدادات في مارس وأبريل. وقال محلل السوق جيفري هالي إن تأثير ارتفاع الواردات السعودية على التسعير يجب أن يكون “مؤقتا”، وأضاف “على الرغم من ذلك، وفي الأمد القصير، يبدو أن النفط عرضة لخطر تصحيح نزولي”.