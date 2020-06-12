2.77 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.77 مليار درهم حيث شهدت الدائرة الأسبوع الماضي تسجيل 564 مبايعة بقيمة 1.14 مليار درهم، منها 107 مبايعات للأراضي بقيمة 569.29 مليون درهم و457 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 574.59 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 80 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2.وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 190 مليون درهم .أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 13 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات.وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 58 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم .وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.56 مليار درهم منها 127 رهن أراض بقيمة 1.43 مليار درهم و120 رهن فلل وشقق بقيمة 136.54 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة القوز الثالثة بقيمة 175 مليون درهم وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 19 هبة بقيمة 59.51 مليون درهم.