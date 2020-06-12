شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رجال الأعمال تعليقا على أسعار الكهرباء: تحرير الطاقة أمر لا مفر منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية الاتجاه نحو إنشاء سوق حر للطاقة في مصر، وتداولها كسلعة حرة سواء تم ذلك حالياً أو بعد سنوات، مضيفا أن القطاع الخاص يتطلع إلى مواصلة خطط الحكومة ووزير الكهرباء الدكتور شاكر المراقبي فيما يتعلق بأسعار الطاقة وخطة الدولة لإعادة هيكلة الأسعار، وإنشاء السوق الحر الكامل للطاقة وتداولها كسلعة حرة اتجاه لا مفر منه عاجلا ام آجلا.

وأشار "جنيدي"، إلى أن قرارات الدولة فيما يتعلق بأسعار الكهرباء وما تم استعراضه من إنجازات جميعها في مصلحة الاقتصاد والصناعة الوطنية ليصبح أكثر قدرة على المنافسة مع المنتج المستورد والتوسع فى تصدير المنتجات المصرية فى الخارج، لافتا إلى أن الدكتورشاكر المراقبي وزير الكهرباء يدير هذا الملف بكفاءة عالية ويثبت كل مرة أنه وزير كهرباء استثنائي، ومن أفضل وزراء الكهرباء فى تاريخ مصر وما تم استعراضه من الإنجازات التى تمت فى الوزارة إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً ومرونة الأداء طبقاً للمتغيرات المحلية والعالمية.

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وفي سياق آخر أكد أسامة جنيدي، أنه من المهم جميعاً حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني أن نتكاتف للخروج من هذه الفترة الحرجة، التى تعتبر بحق عنق زجاجة خاصة على المستوى الاقتصادي والصحي والسياسي، مضيفا :كلنا خلف القيادة السياسية فى الحفاظ على الأمن القومي لمصر وما نواجهه من تحديات تاريخية.

كما أكد أن المصريين جميعاً يد واحدة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة التحديات والأزمات التي تمر بها المنطقة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأن يسدد خطى الرئيس السيسي في تجاوز تلك التحديات ومواصلة مسيرة العمل والإنتاج والتنمية الشاملة.