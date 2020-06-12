شكرا لقرائتكم خبر عن "شعبة الأدوية" تحذر من تناول الفيتامينات دون إشراف طبى.. تضر الكبد والكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية من الإفراط فى تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية بدون إشراف طبى وتحاليل معملية للتعرف على احتياجات جسم الإنسان من الفيتامينات التى تعرض فى نوعيتها للنقص، وأن تناول الفيتامينات بدون احتياج لها يؤدى إلى تخزينها فى دهون الجسم وتأثيرها على الكبد والكلى مما يسبب أزمات صحية كبيرة نحن فى غنى عنها .

وأضاف عوف لـ"الخليج 365" أن هناك نوعين من الفيتامينات التى يتكالب على شرائها المواطنين فى صورة مكملات غذائية ومنها فيتامينات التى تذوب فى المياه وهى فيتامين c وفيتامين b كومبلكس، وهناك نوع آخر من الفيتامينات والتى تذوب فى الدهون فى جسم الإنسان وتتركز فيها وهى فيتامين د ، وفيتامين ه وفيتامين أ وجميعها فيتامينات تتركز فى الدهون وفى حالة عدم احتياج الجسم لها ثم تؤثر بصورة مباشرة على الكلى والكبد.

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وأشار رئيس شعبة الأدوية أنه لا يوجد نقص فى الأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا وأن وزارة الصحة وهيئة الدواء وضعت منذ بداية الأزمة ايديها على إنتاج كافة المصانع الخاصة لإنتاج دواء كورونا وهو الهيدروكسى كلوروكوين وكافة الأدوية الأخرى ويتم علاج كافة المصابين بهذة الأدوية ، لافتا إلى أن المخزون كافى بصورة كبيرة لدى وزارة الصحة مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا ولا يوجد أى أزمات نقص فى الدواء فى مصر .

وناشد عوف المواطنين الاعتماد على الغذاء الصحى السليم الذى يحتوى على الفيتامينات وعدم للتكالب والاعتماد على شراء الأدوية دون استشارات طبية من الأسواق والذى سيؤثر بصورة مباشرة على صحة الإنسان ولن يفيد فى رفع المناعة أكثر من تضرر أجهزة الجسم.