شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل أخر جلسات الأسبوع سلبية لتلحق بنظيرتها الأمريكية مع تجدد المخاوف حول تفشي كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع على اللون الأحمر اليوم الجمعة لتلحق بنظيرتها الأمريكي التي عكست بالأمس أسوء أداء يومي لها منذ آذار/مارس مع مخاوف الأسواق من موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا وبالأخص عقب ارتفاع إجمالي عدد المصابين بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة لأكثر من مليون حالة وارتفاع الحالات المصابة عالمياً في يوم واحد الأربعاء لمستوى قياسي 135 ألف حالة.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أعرب الثلاثاء الماضي عن كون حالات الإصابة بفيروس كورونا سجلت الأحد الماضي أكبر إصابات يومية بلغت أكثر من 136 ألف حالة جديدة على مستوى العالم وأن نحو 75% من الإصابات الجديدة جاءت من عشر دول معظمها في قارة أمريكا الشمالية والجنوبية بالإضافة إلى جنوب آسيا، موضحاً أن الوباء يتفاقم عالمياً ولم يبلغ ذروته في أمريكا الوسطى بعد.

كما أفاد المدير العام لمنظمة الصحة أدهانوم آنذاك بأنه يجب مرور ما يزيد عن ستة أشهر على تفشي الفيروس التاجي، ومضيفاً أن الوقت الراهن ليس مناسب لأن تحد أي دولة على مستوى العالم من جهودها في مكافحة جائحة كورونا، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 7.27 مليون ولقي 413,372 شخص مصرعهم في 216 دولة.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.81% ليخسر 28.76 نقطة ويصل إلى المستوى 1,560.16، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.52% ليخسر هو الأخر 341.77 نقطة ويصل إلى المستوى 22,131.14.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.41% ليخسر 16.34 نقطة ويصل إلى المستوى 3,979.54، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.40% ليخسر هو الأخر 11.76 نقطة ويصل إلى المستوى 2,909.14.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاُ 1.45% ليخسر 353.82 نقطة ويصل إلى المستوى 24,126.33، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 2.41% ليخسر هو الأخر 52.44 نقطة ويصل إلى المستوى 2,124.34.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي انخفض بنسبة 1.92% ليخسر 214.37 نقطة ويصل إلى المستوى 10,940.55، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 1.86% ليخسر هو الأخر 110.94 نقطة ويصل إلى المستوى 5,849.70.