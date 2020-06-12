شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش قطاع الأعمال التصنيعي في نيوزيلندا خلال أيار/مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي بيانات القطاع الصناعي لشهري أيار/مايو مع صدور قراءة مؤشر قطاع الأعمال التصنيعي والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 39.7 مقابل ما قيمته 25.9 والتي عدلت من انكماش 26.1 في نيسان/أبريل الماضي، ونود الإشارة لكون صدور القراءة دون حاجز ما قيمته 50 تعكس انكماش بينما صدور القراءة عند ما قيمته 50 أو أعلى تعكس اتساعاً.

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