شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تهبط بشكل حاد مع تسجيل "داو جونز" أكبر خسائر يومية منذ مارس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبطت الأسهم الأمريكية بشكل حاد خلال تعاملات الخميس في ظل عدم اليقين حيال الاقتصاد الأكبر في العالم عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول"، مما دفع "داو جونز" و"إس أند بي 500" لتسجيل أكبر خسائر يومية منذ مارس/آذار.



كان الاحتياطي الاتحادي قد قرر الأربعاء تثبيت الفائدة عند 0.25% دون تغيير وتوقع عدم رفعها من المستوى الحالي حتى عام 2022، وتوقع أيضا انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 6.5% في العام الجاري، كما يتوقع ارتفاع معدل البطالة إلى 9.3% في 2020 أيضا لكنه أشار إلى انخفاضه إلى 6.5% عام 2021 ثم إلى 5.5% عام 2022.



وعلق رئيس البنك المركزي "باول" بأن هناك عدم يقين شديد إزاء الاقتصاد الأمريكي حتى بعد بيانات االوظائف القوية عن مايو/أيار الماضي.



هذا، وقد انخفض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة، وسجل الأسبوع الماضي 1.54 مليون طلب، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.4% خلال مايو/أيار.

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وفي سوق الخام، هبط سعر "ويست تكساس" بنسبة 8.2% وأغلق عند 36.34 دولار للبرميل، وهو أدنى إغلاق منذ بداية الشهر الجاري كما تعد أكبر خسائر يومية منذ أواخر أبريل/نيسان، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 39.09 دولار وأقل سعر عند 35.4 دولار.



وانخفض سعر "برنت" بنسبة 7.6% مغلقا عند 38.55 دولار للبرميل، وهو أيضا أدنى إغلاق منذ الأول من يونيو/حزيران وأكبر خسائر يومية منذ الحادي والعشرين من أبريل/نيسان، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 41.01 دولار وأقل سعر عند 37.9 دولار.



وفي ختام التعاملات، هبط "داو جونز" بنسبة 7% (ما يعادل 1862 نقطة) إلى 25128 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26294 نقطة وأقل مستوى عند 25082 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 5.3% (ما يعادل 527 نقطة) إلى 9492 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 9868 نقطة وأقل مستوى عند 9491 نقطة.



وهبط "إس أند بي 500" بنسبة 5.9% (ما يعادل 188 نقطة) إلى 3002 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3123 نقطة وأقل مستوى عند 2999 نقطة.