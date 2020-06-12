شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للصويا قبيل صدور تقرير وزارة الزراعة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الصويا على نحو إيجابي في ختام تعاملات جلسة الخميس في ظل ترقب صدور تقرير وزارة الزراعة الأمريكية فضلا عن التكهنات بشأن ضعف الطلب الصيني ووفرة الإمدادات من عدد من المنتجين.



وفي وقت لاحق الخميس بالتوقيت الأمريكي المحلي، ستصدر وزارة الزراعة تقريرها الشهري حول توقعاتها لموسم حصاد هذا العام وجودة المحاصيل والمعروض منها وأيضاً الطلب.



وتجدر الإشارة إلى أن الصين نفذت سلسلة من المشتريات على الصويا الأمريكية في الآونة الأخيرة، حيث اشترت شركة "سينوجرين" الحكومية الصينية نحو 120 ألف طن على الأقل من الصويا من الولايات المتحدة.

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ويخشى مراقبون ضعف الطلب على الصويا والذرة عالميا بسبب أزمة فيروس "كورونا" وإضرارها بالسلع الزراعية.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار اليوم (أمام أغلب العملات الرئيسية) بحلول الساعة 23:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 96.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.6 نقطة وأقل مستوى عند 95.9 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الصويا عقود تسليم يوليو/تموز بأقل من 0.1% إلى 8.66 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر عند 9.85 دولار للبوشل، في حين سجل أقل سعر عند 8.28 دولار.